Ciriachino d'oro a ragazza che salvò uomo da annegamento

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - 'Ciriachino' d'oro a Martina Pozzan, la ragazza che si tuffò nelle gelide acque del Passetto per salvare un uomo che stava annegando. "Un'occasione per evidenziare che non ci sono solo giovani che sfasciano la città, ma anche ragazzi dotati di senso civico che non esitano a sacrificarsi in prima persona" ha detto il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, annunciando oggi la consegna delle civiche benemerenze, in programma il 4 maggio, festa di san Ciriaco, patrono della città, massimo riconoscimento del Comune ai cittadini che gli hanno dato lustro. La tradizionale cerimonia di premiazione avverrà a piazza Cavour (in caso di maltempo all'Auditorium della Mole) alle 12:00. Resi noti anche gli oltre 40 nomi, tra cittadini e associazioni, degli altri premiati che spaziano dal mondo del volontariato a quello delle professioni e dell'artigianato, dallo sport, alle forze dell'ordine, alla cultura.

Tra questi Egildo Massi, promotore del Comitato Frana Barducci, per il suo impegno in favore dell'ambiente del quartiere di Posatora, e Oliviero Gorrieri, docente di Univpm e fondatore del servizio di assistenza odontoiatrica domiciliare Ado. Ma ci sono anche l'atleta della nazionale italiana diversamente abili di pesca al colpo Francesco Lombardi, oro a squadre nel campionato del mondo 2021, e Luigi Casadei, titolo mondiale e record europeo nel giavellotto ai mondiali Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

Riconoscimento alla memoria per Marco Morico, motore di tante iniziative culturali nelle Marche, mentre l'ex rettore Univpm Sauro Longhi e quello attuale Gianluca Gregori, sono stati premiati per il loro apporto alla crescita dell'Ateneo. Civica benemerenza anche a Paolo Giampaoli, detto Paolino, conosciuto da tutti per il suo impegno nel divulgare i valori dello sport, e a Valeria David, maestra di restauro, che ha riportato a nuova vita gli arazzi di Rubens del Museo Diocesano. Infine i premi agli esponenti di Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri. (ANSA).