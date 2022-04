A Ancona torna Fiera San Ciriaco dopo 2 anni stop per pandemia

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - La tradizionale fiera di San Ciriaco intitolata al patrono della città, torna ad Ancona dopo la pandemia dall'1 al 4 maggio dalle 9 alle 24. Occuperà con ambulanti e banchi di sapori tipici il viale della Vittoria, che non la ospitava dal 2017. L'hanno annunciato oggi in un incontro stampa il sindaco Valeria Mancinelli, e il vicesindaco Pierpaolo Sediari: gli stand: 413 in tutto (erano 424 nel 2019) divisi per categorie merceologiche, si estenderanno anche lungo corso Garibaldi con prodotti artigiani, e piazza Pertini con punti ristoro e cibi di strada. Lungo tre corsie del Viale, fatti salvi alcuni metri all'inizio e alla fine dedicati allo scorrimento, e nel primo tratto di corso Garibaldi si prevede la dislocazione di 317 banchi, di cui 25 di gastronomia (assegnazioni ancora in corso), posti nelle corsie laterali del Viale per non creare assembramenti. Il settore Sapori Tipici con 27 espositori, sarà invece sistemato nella corsia centrale pedonale, mentre i 24 stand dedicati alla promozione delle attività economiche occuperanno il tratto di corso Garibaldi compreso tra via Castelfidardo e piazza Roma, per proseguire fino a piazza della Repubblica con i 39 espositori del Mercatino degli Artigiani. Infine i 16 punti del San Ciriaco Street Food a piazza Pertini. Previsti anche intrattenimenti musicali serale, iniziative di solidarietà, un punto informativo-promozionale dell'Esercito Italiano ed uno sul Parco del Conero. In programma il 4 anche la tradizionale messa in duomo officiata dall'arcivescovo. Angelo Spina, e la consegna delle civiche benemerenze, cui seguirà nel pomeriggio la rituale tombola della Croce Gialla. Incrementati anche i sistemi di sicurezza specifici per le tre sezioni della fiera, assieme a bus e parcheggi. Tuttavia quello del Conero il 1 maggio, a causa della concomitante disputa del play-off Ancona Matelica, verrà spostato al Cimitero di Tavernelle. Tornerà in funzione il 2 e 3 maggio, mentre per il 4 bisognerà attendere i risultati dei play-off. Attiva la navetta a pagamento dallo Stadio Dorico a piazza Cavour. Previste anche modifiche alla sosta e alla circolazione (info www.comuneancona.it). (ANSA).