"Rainbow For Peace", spettacolo solidale alle Muse di Ancona

Tutti i protagonisti delle serie televisive più amate firmate dallo studio di animazione Rainbow di Igino Straffi, con sede a Loreto, parteciperanno il 30 aprile prossimo al Teatro delle Muse di Ancona (ore 17.30) allo spettacolo benefico "Rainbow For Peace", il cui ricavato sarà devoluto interamente all'associazione Medici Senza Frontiere.

Un'iniziativa all'insegna della solidarietà e della pace, dedicata al pubblico di tutte le età, e realizzata in collaborazione con Marche Teatro col patrocinio del Comune di Ancona.

Apriranno le danze coinvolgendo il pubblico in una irresistibile avventura, le magiche fatine del classico evergreen Winx Club. Ma ci saranno anche Pinocchio e la piratessa Freeda, esilaranti protagonisti di Pinocchio and Friends, e gli amici mici protagonisti di 44 Gatti: i Bufficats, che faranno scatenare il pubblico al ritmo delle canzoni della serie accompagnati da Giada, interprete del seguitissimo format Miao Dance Lesson. Non mancherà l'energia di Summer & Todd l'Allegra Fattoria, dalla nuova serie prescolare in onda su Rai Yoyo, per portare i più piccoli alla scoperta della natura e del rispetto per l'ambiente, e una magica sorpresa. Arriverà sul palco insieme ai simpatici animaletti giramondo My Passport Friends, con Lulu Rabbit ed Ace Panda, anche il mago 'prestigiAttore' Andrea Paris, vincitore del talent show Tu Si Que Vales 2020, secondo classificato ad Italia's Got Talent 2019 ed ospite di numerosi festival internazionali di magia e programmi televisivi, che stupirà gli spettatori con i suoi incredibili trucchi.

Oltre che su Rainbow, che dalla sua fondazione nel 1995 ad oggi è riuscito a collocarsi tra i Top Global Licensor al mondo, con oltre 500 licenze attive e una distribuzione che raggiunge 150 paesi, l'iniziativa potrà contare sulla partnership dell'azienda vicentina Alisea, col suo noto brand Perpetua, la matita design completamente riciclata che rispetta l'ambiente.

Sarà infatti tematizzata per l'occasione e venduta in favore di Medici Senza Frontiere, assieme ai prodotti di Frolla Microbiscottificio di Osimo, realtà marchigiana rappresentativa dell'impegno sociale del territorio. Prezzo unico del biglietto per tutti i settori 15 euro. (ANSA).