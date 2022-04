Carabinieri: Ascoli, cippo commemorativo app. Antonio Fazzini

In occasione del 54/o anniversario dell'eroico sacrificio dell'appuntato dei carabinieri Antonio Fazzini, Sabato 30 aprile ad Ascoli Piceno in piazza San Tommaso alle ore 12 sarà scoperto un cippo commemorativo. Il militare è stato decorato di Medaglia d'Oro al Valor Civile, con la seguente motivazione: "in servizio d'ordine e sicurezza in una centrale idroelettrica, non esitava a lanciarsi, con generoso sprezzo del pericolo, in soccorso di un tecnico vittima di improvvisa folgorazione nel disperato tentativo di strapparlo a sicura morte. Nel nobile ed altruistico intento, colpito a sua volta dalla violentissima scarica, sacrificava la vita ai più alti ideali di umana solidarietà. Mozzano (Ascoli Piceno), 24 aprile 1968".

"Particolare attenzione e sentimenti di elevata riconoscenza sono stati manifestati dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, che ha voluto l'opera di alto valore simbolico che è stata molto apprezzata dai carabinieri di Ascoli, dalle figlie di Antonio Fazzini e dalla sorella, presenti alla cerimonia, onorate che la figura del padre/fratello-eroe abbia ottenuto un così pregevole riconoscimento a 54 anni dalla morte" commenta il comandante provinciale dei carabinieri Giorgio Tommaseo. (ANSA).