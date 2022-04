Ucraina: imprenditore scarpe Marche, a Mosca per salvare azienda

(ANSA) - FERMO, 27 APR - "Siamo all'Obuv di Mosca per la sopravvivenza delle nostre aziende": a parlare stanami all'ANSA, direttamente dalla capitale russa, è Marino Fabiani, titolare dell'omonima azienda del Fermano che da sempre produce scarpe di lusso per il mercato sovietico. Fabiani è a Mosca assieme ad altre 27 ditte marchigiane del settore calzature e cuoio. Sono arrivate domenica e torneranno in Italia sabato notte. Un viaggio di andata e ritorno via Belgrado. "Ci sono 48 espositori italiani e qualche turco, prima del Covid ne partecipavano 160-180, adesso partecipa principalmente chi lavora praticamente in esclusiva con questo mercato, come nel mio caso", racconta Fabiani. "Come vivono la guerra i russi? Con assoluto distacco - dice -, sembra che il conflitto in Ucraina non ci sia, nessuno ne parla. Ma questo accadeva anche nei giorni difficili del 2014". Fabiani però ha clienti anche in Ucraina, "speriamo che la guerra finisca presto". (ANSA).