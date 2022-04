Pnrr: 400 mln raddoppio Fs Genga-Serra S. Quirico entro 2026

Rilanciare l'Italia attraverso l'efficientamento infrastrutturale: è l'obiettivo che anima il Dibattito Pubblico, con la fase di confronto con il territorio avviata oggi a Fabriano sul raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, che riguarda il secondo lotto: Genga-Serra San Quirico (Ancona), della tratta P.M. 228-Castelplanio. Il progetto di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), è stato ufficialmente presentato oggi in conferenza stampa alla presenza delle principali istituzioni nazionali e locali coinvolte. Presenti, tra gli altri, la vice ministra alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova.

"Asse portante del sistema ferroviario Lazio-Umbria-Marche e collegata al Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della Rete Centrale UE, - è stato ribadito durante la presentazione - la linea Orte-Falconara è un'arteria fondamentale della mobilità non solo italiana ma anche europea, e proprio in virtù di tale centralità, il suo efficientamento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La realizzazione dell'intero lotto si concluderà entro il 2026 ed è già stata finanziata per oltre 400 milioni di euro", hanno evidenziato gli ospiti presenti".

Presenti anche l'assessore della Regione Marche con delega ai lavori pubblici, governo del territorio, viabilità, politiche per la montagna e le aree interne e infrastrutture, Francesco Baldelli, il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, il Commissario Straordinario di Governo per l'opera Vincenzo Macello, la Presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico Caterina Cittadino, la coordinatrice della Commissione Pnrr-Pniec, Elisa Scotti, e il coordinatore del Dibattito Pubblico Alberto Cena. Gli incontri informativi sono previsti il 5 maggio nella sede del comune di Genga dalle 17 alle 19:30 e il 12 maggio nel teatrino della Parrocchia S. Maria del Mercato a Serra San Quirico sempre dalle 17 alle 19:30. A seguito di ulteriori incontri itineranti e dei tavoli di approfondimento, previsto incontro di presentazione della relazione finale a Fabriano, Palazzo del Podestà, l'8 giugno dalle 17 alle 19:30. (ANSA).