Morto ex dirigente ufficio stampa Comune Ancona Signorini

(ANSA) - ANCONA, 27 APR - E' morto a 74 anni Roberto Signorini, per oltre un trentennio dipendente del Comune di Ancona, ex dirigente dell'Ufficio stampa di Palazzo del Popolo e anche assessore al Traffico e alle Risorse Umane durante il mandato del sindaco Fiorello Gramillano. In una nota l'amministrazione comunale esprime "profondo cordoglio", la "vicinanza e le condoglianze" alla famiglia. (ANSA).