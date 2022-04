Ucraina: Landini,"tema centrale lavoratori è fermare guerra"

"Per i lavoratori italiani, ma anche per i lavoratori europei, il tema centrale rimane quello di fermare una guerra assurda che, oltre a fare morti, sta determinando anche seri problemi alle condizioni di vita e di lavoro delle persone". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, intervenuto a Portonovo (Ancona) per l'elezione del nuovo segretario generale Cgil Marche, Giuseppe Santarelli che ha raccolto il testimone da Daniela Barbaresi, eletta in seno alla segreteria nazionale del sindacato.

"Credo che l'impegno nostro - ha detto il leader della Cgil, parlando del conflitto Russia-Ucraina con i cronisti -, a partire dal primo maggio, che festeggiamo insieme a Cisl e Uil ad Assisi, come città della pace, è proprio quello che il ruolo del lavoro deve essere affermare la pace che è la condizione per avere diritti e per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone" (ANSA).