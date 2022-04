Ucraina: abbraccio 'virale' artista Jesi su bus aiuti Lettonia

Il trasporto pubblico di Riga in Lettonia ha donato una flotta di 11 autobus da riempire di beni necessari alla popolazione ucraina. Le donazioni partiranno verso Kiev e insieme a loro arriverà l'abbraccio iconico delle "Girls from another planet" di Francesca Tilio, fotografa e performer di Jesi (Ancona), nelle Marche, autrice di una ricercata e originale serie di narrazioni fotografiche che indagano gli atti di relazione, affetto e amore tra persone.

L'immagine da anni è ripresa da artisti di tutto il mondo tramite collage, illustrazioni, manipolazioni di diversa natura, e lo scorso marzo è apparsa su un murales si un palazzo della capitale lettone, declinata nell'abbraccio tra due ragazze abbigliate l'una con i colori della bandiera ucraina, l'altra con quelli della Lettonia.

L'affresco è stato realizzato da Dainis Rudens, street artist lettone, che ha cambiato i colori degli abiti delle ragazze per esprimere la vicinanza della Lettonia al popolo ucraino. Il testo vicino al disegno dice "Kopā mēs esam spēks", cioè insieme siamo più forti. "Dopo il grande murales, ecco un nuovo incredibile viaggio per le ragazze, ormai simbolo internazionale di solidarietà, pace, sorellanza" - ha commentato su Facebook l'artista di Jesi - Mi sono molto emozionata quando i nuovi amici lettoni mi hanno informato di questa novità. Che potere hanno le immagini? Buon viaggio, ragazze". (ANSA).