Teatro: stagione Muse '22/'23, 15 titoli di cui 4 di danza

Partirà il 3 novembre prossimo con "Mine vaganti" di Ferzan Opzetek, con Francesco Pannofino, Iaia Forte e Simona Marchini, la nuova stagione di Marche Teatro alle Muse di Ancona, che presenta fino ad aprile 2023 15 titoli, di cui quattro di danza, che spaziano con grandi compagnie e nomi di spicco, dai grandi classici ai testi contemporanei, per un totale di 51 repliche. L'hanno annunciato oggi in un incontro stampa ad Ancona l'assessore alla Cultura Paolo Marasca, assieme alla presidente e alla direttrice di Marche teatro Gabriella Nicolini e Velia Papa.

In cartellone dal 13 al 16 aprile anche la nuova produzione di Marche Teatro (col Teatro della Toscana, lo Stabile di Bolzano e il Carcano di Milano) "La buona novella" di Fabrizio De Andrè, ispirato ai Vangeli apocrifi, con Neri Marcoré nelle vesti di musicista e cantante, accompagnato da Rosanna Naddeo.

Mentre per appassionare il grande pubblico, arriverà il musical (fuori abbonamento) "Sette spose per sette fratelli", con un cast di 22 interpreti, tra cui Diana Del Bufalo e Baz, per la direzione di Peppe Vesicchio e la regia e coreografia di Luciano Cannito (25/11). Ma ci saranno anche Franco Branciaroli con "Il mercante di Venezia" di Shakespeare, diretto da Franco Valerio (17/11), Alessandro Gassman in "Qualcuno volò sul nido de cuculo" (1/12), reso famoso dall'omonimo film di Milos Forman, e Filippo Dini che dirige e interpreta "Il crogiuolo" di Arthur Miller sul Maccartismo americano (8/12). Seguiranno "Chi ha paura di Virginia Woolf", diretto dal controverso regista Antonio Latella (12/1/2023), "Così è se vi piace" di Pirandello con Eros Pagni (2/2) e "Moby Dick alla prova" su un testo scritto e rappresentato da Orson Wells(16/2). Il 2 marzo è la volta di "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese, che dallo schermo lo porta sul palco nella sua prima regia teatrale, seguito da ‘Seagull dream’, tratto dal Gabbiano e altri testi di Cechov adattati dalla regista Irina Brook, figlia del grande Peter Brook (16/3).

Infine la danza coi ritmi trascinanti dello spettacolo "Contemporary dance 2.0", dell’acclamato coreografo Hofesh Shecther (11/11), "Don Juan" di Aterballetto (16/12), "Knock-out", dell’acrobatica Jakop Albhom Company (27/1), che alle Muse aveva già presentato Horror e Lebensraum, e "Diptych" della compagnia dei Peeping Tom coi suoi attori e virtuosi del movimento (22/3).(ANSA).