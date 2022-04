Regioni: Consiglio Marche, minuto silenzio in ricordo Aldo Tesei

Un minuto di silenzio osservato in Consiglio regionale delle Marche in ricordo di Aldo Tesei, storico esponente Dc e assessore regionale alla Sanità all'inizio degli anni '90, morto dopo un malore in casa lo scorso 17 aprile all'età di 82 anni.

In apertura dei lavori il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha invitato l'Aula a rispettare un minuto di silenzio. Tesei è stato consigliere regionale e assessore alla Sanità dal 1990 al 1995. "Figura di spicco per impegno politico, civico e associazionistico" - ha sottolineato il presidente Latini, che ha ricordato il suo contributo per i temi della sanità, in particolare della sua città, Ancona, e del suo territorio". (ANSA).