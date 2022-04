Infrastrutture: ok a progetto 2/a 'canna' Guinza Fano-Grosseto

(ANSA) - ANCONA, 26 APR - Per la Fano-Grosseto una "svolta": al via la progettazione della seconda 'canna' della Galleria della Guinza, premessa per realizzare le quattro corsie sull'intera arteria. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l'assessore alle Infrastrutture Francesco Babldelli che parlano rispettivamente di "un traguardo storico e prospettive positive per tutto l'entroterra" e di un altro passo per "arrivare a dotare le Marche di infrastrutture moderne, sicure e sostenibili". La progettazione della seconda 'canna' della Galleria è stata inserita nel "fondo di progettazione Anas". Un "traguardo storico - precisa la Giunta - raggiunto grazie alla collaborazione tra Regione, Ministero, Anas e all'impegno dell'intera filiera istituzionale".

La E78 "Fano-Grosseto", ricorda la giunta, è "l'incompiuta delle incompiute marchigiane: un progetto declassato dal 2015 a strada a due corsie. un'arteria che era destinata a infrangersi sul muro della Galleria della Guinza", "uno scandalo nazionale, come lo ha definito il presidente della Toscana Giani. La "svolta - spiega la Regione Marche - è arrivata il 13 aprile, con la lettera del Mims che ha riaperto i giochi grazie al pressing costante delle Regioni Marche, Umbria e Toscana, un'azione che parte dal marzo 2021, con gli incontri tra gli assessori alle Infrastrutture delle tre regioni Baldelli, Melasecche e Beccattini, e poi, il 26 novembre scorso, con lo stesso Ministro Giovannini".

"L'assist decisivo" in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ricorda la Regione, l'adunanza del 26 gennaio quando "l'assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche ha chiesto e ottenuto di rielaborare il progetto della Fano-Grosseto a 2 corsie per il solo tratto marchigiano, aggiornandolo a 4 corsie". Il 4 aprile, riferisce la Regione, "l'Anas ha chiesto al Ministero di inserire la seconda canna della Galleria della Guinza e il completamento a 4 corsie fino a oltre Mercatello sul Metauro nel prossimo contratto di programma". La progettazione della seconda canna nel fondo dedicato, osserva la Regione, è la "premessa indispensabile per stanziare risorse per realizzare l'arteria a 4 corsie". (ANSA).