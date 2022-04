Covid: nelle Marche +7 ricoveri, due decessi

(ANSA) - ANCONA, 23 APR - Sale il numero dei ricoveri legati al covid negli ospedali delle Marche, arrivati a 184 ricoverati, + 7 su ieri. Invariati i pazienti in terapia intensiva, 7, in decremento quelli in semi intensiva, 46 (-3), mentre salgono quelli nei reparti non intensivi: 131 (+10). Resta invariato il tasso di occupazione dei posti letto in intensiva, 2,8%,, mentre quello per l'area medica è 17,5%. Nell'ultima giornata ci sono stati due decessi, che fanno salire il totale a 3.824 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono morte due donne, di 77 e 87 anni, entrambe con patologie pregresse. Ci sono 38 persone in osservazione nei pronto soccorso, 111 ospiti nelle strutture territoriali di Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Ripatransone. In calo i positivi alla data di oggi che sono 7.728 (ieri 8.017), tra ricoverati e isolamenti. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 20.451, tra cui 610 sintomatici. I dimessi guariti dall'inizio della pandemia salgono a 421.358. (ANSA).