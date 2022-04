Covid: da oggi Paxlovid in farmacia con ricetta

(ANSA) - ANCONA, 23 APR - Il Paxlovid, il farmaco antivirale contro il covid, da queste ore può essere ritirato nelle farmacie convenzionate, senza costi a carico del cittadino. Lo stabilisce una nota emanata dal Settore Assistenza farmaceutica, protesica, dispositivi medici dell'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, riferisce la Regione. Dal 21 aprile anche i Medici di Medicina Generale possono prescrivere il farmaco per il trattamento del Covid-19 lieve-moderato nei soggetti a rischio non ospedalizzati. Per avere il farmaco basterà presentare in farmacia la ricetta emessa dal proprio Medico di Medicina Generale. Il Paxlovid, prodotto tra l'altro nello stabilimento ascolano della Pfiter, è indicato per pazienti adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione severa, come ad esempio i pazienti affetti da patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave.

Il trattamento deve essere iniziato il più precocemente possibile, e comunque entro 5 giorni all'insorgenza dei sintomi.

La prescrizione del farmaco richiede un'anamnesi farmacologica preventiva, per escludere la presenza di eventuali interazioni con farmaci assunti contemporaneamente dal paziente.

"La cura domiciliare del Covid è fondamentale - ha detto l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - e sta permettendo al nostro Sistema Sanitario di tornare alla normalità". (ANSA).