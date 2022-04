Scuola: Costa, ventilazione meccanica va proposta in Italia

(ANSA) - ANCONA, 22 APR - "La ventilazione meccanica controllata è un modello di intervento che può essere esportato nelle scuole di tutta Italia e in generale in tutti i luoghi chiusi pubblici": lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite del convegno "È ora di cambiare aria", organizzato a Civitanova Marche dal dipartimento nazionale Istruzione di Fratelli d'Italia. Un appuntamento che ha visto, tra gli altri, anche la presenza del governatore Francesco Acquaroli e, collegato da Roma, di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera. A fare gli onori di casa Emanuele Prisco, commissario regionale Fratelli d'Italia Marche. Costa, durante il suo intervento conclusivo, ha sottolineato la "bontà" della tecnologia adottata dalla Regione Marche nelle aule scolastiche nella lotta al Covid. Il sottosegretario di è anche pronunciato sull'uso delle mascherine: "Gli alunni, una volta in classe, possono a mio avviso togliersela". Acquaroli ha ripercorso, invece, gli oltre due anni di pandemia, concentrandosi prima sulle difficoltà vissute dai più giovani e poi sui risultati ottenuti dal modello della ventilazione meccanica controllata, ricordando che si tratta di una tecnologia riconosciuta anche dall'Oms. "Le Marche - ha sottolineato il governatore - hanno creduto fin da subito in questo modello e i risultati ottenuti sono stati eccellenti".

