Capitale Cultura: 'Turisti per Pesaro', studenti scoprono città

(ANSA) - ANCONA, 22 APR - La proclamazione di Pesaro a Capitale italiana della cultura 2024 e la riapertura ai viaggi e gite d'istruzione: è da queste due premesse che nasce "Turisti per Pesaro", iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con APA Hotels che porterà gli studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado, in gita, alla scoperta della città.

Il progetto, stimolato dall'iniziativa similare ideata nel 2021 dall'Ic Pirandello di Pesaro, è stato pensato per "far godere dello spazio e del grande patrimonio locale di Pesaro docenti e alunni con occhi diversi, attraverso esperienze e percorsi dedicati - spiega Camilla Murgia, assessore alla Crescita e alla Gentilezza -. È un ulteriore incoraggiamento a conoscere e vivere il territorio, ad aumentarne la consapevolezza, valorizzarlo e tutelarlo". "Turisti per Pesaro", prevede percorsi - di mezza giornata, giornata intera o con una notte di pernotto - pensati per gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado, con contenuti e attività adeguati alle fasce di età. In questo modo, secondo Murgia, sono i ragazzi "i primi testimoni della Capitale italiana della cultura, anche dopo il 2024". Il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini sottolinea che il progetto di ricoperta della città "rappresenta appieno il percorso, già iniziato, verso Pesaro2024, che punta a rendere i cittadini i primi ambasciatori del territorio". Pesaro Natura, Pesaro Antica, Pesaro Storica, Pesaro Resistente e Contemporanea i temi delle visite. Ci sono poi le Visite guidate animate a Pesaro e Fiorenzuola, Una notte fuori porta, (ANSA).