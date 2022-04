Pugilato: Europei Youth; azzurra Marra oro 63 kg donne

(ANSA) - SOFIA, 21 APR - Arriva una medaglia d'oro per la nazionale italiana di pugilato impegnata negli Europei Youth sul ring della Sports Hall di Sofia. A vincerla è stata Valentina Marra, 17enne liceale pesarese che gioca anche a calcio nel San Marino. In finale ha battuto ai punti la tedesca Lutfiye Tutal.

Ieri a Sofia per l'Italia erano arrivate le medaglie di bronzo di Salvatore Di Stefano nei 57 kg e di Maria Teresa Sannino nei 54 kg donne.

Oggi invece, dopo la finale vinta dalla Marra, altri due azzurri saliranno sul quadrato per combattere per l'oro: sono Rontani nei 71 kg contro l'irlandese Duggan Flood e Caruso negli 86 kg contro il bulgaro Stoyanov. (ANSA).