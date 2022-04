Presidente Consiglio Marche incontra polizia penitenziaria

(ANSA) - ANCONA, 21 APR - Incontro tra il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, il Garante regionale dei Diritti della persona, Giancarlo Giulianelli, e i rappresentanti sindacali (confederali e autonomi) della polizia penitenziaria. Sul tavolo i temi della sanità carceraria e delle attività socialmente utili da destinare ai detenuti. "Nostro intento è quello di recepire le istanze per agevolare e rendere migliore il servizio di polizia penitenziaria e, anche in conseguenza di questi momenti di confronto, monitorare il grado di qualità ed efficienza delle strutture penitenziarie" ha detto Latini a margine dell'incontro. Giulianelli ha illustrato l'attuale situazione, in base alla costante azione di monitoraggio posta in atto dell'Autorità di garanzia, e ha delineato diverse proposte d'intervento. Al centro dell'attenzione le tematiche relative alla sanità carceraria ed alle attività socialmente utili, in funzione rieducativa e di una concreta possibilità di reinserimento sociale.

Rispetto al primo tema si è parlato, in particolare, della gestione delle diverse patologie presenti carcere, tra cui quella psichiatrica, di telemedicina, dell'ipotesi di attivazione di una corsia preferenziale per l'accesso ai pronto soccorso e della questione relativa alla presenza di una apposita camera di sicurezza presso l'ospedale di Ancona Torrette. Sulla seconda tematica è stata sottolineata l'esigenza di poter occupare più ampiamente i detenuti in attività socialmente utili, di formazione e culturali, nella prospettiva di un concreto reinserimento attraverso iniziative che possano fornire sbocchi occupazionali reali. Si è anche parlato della possibile stesura di un protocollo di intesa che coinvolga Regione, amministrazione penitenziaria, sindacati, ambiti sociali e altri soggetti per disciplinare dettagliatamente le modalità di svolgimento. All'incontro hanno partecipato inoltre Stefano Pelligioni, delegato per il comparto sicurezza Udc, e Vittoriano Solazzi. (ANSA).