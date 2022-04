Firmato verbale consegna lavori vasche di espansione Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA, 21 APR - E' stato firmato oggi il verbale di consegna del cantiere dei lavori per le vasche di espansione in zona Bettolelle di Senigalia a un consorzio di imprese che avranno a disposizione quasi un anno e cinque mesi per ultimare l'opera idraulica. L'importo dei lavori supera il milione e mezzo di euro ed è stato finanziato dalla precedente amministrazione regionale guidata da Luca Ceriscioli: ora l'iter burocratico ha visto un'ulteriore accelerazione dato che di vasche di espansione a Senigallia si parla da quasi 40 anni.

"Entro pochissime settimane o giorni - ha annunciato l'assessore regionale alla Protezione civile, Beni ambientali e Difesa del suolo Stefano Aguzzi - prenderà avvio l'intervento che garantirà maggior sicurezza alla città, ancora segnata dalla drammatica alluvione del 2014. Lo scorso dicembre solo per pochi centimetri non si è verificata una nuova esondazione e questo ha dato ulteriore slancio a concludere l'iter autorizzativo. Entro 510 giorni dovrà essere ultimata l'opera che consiste nell'arginatura e nello spianamento di un terreno agricolo in cui il fiume Misa potrà espandersi in caso di piena, alleggerendo quindi la pressione sul tratto cittadino dove gli argini sono più stretti e la sezione minore. Diminuisce il numero di vasche: inizialmente erano tre, ma sono state ridotte a due, delle quali solo una verrà realizzata ora, per una capacità idraulica pari all'80% del totale previsto. Un milione di euro è la cifra utilizzata finora per gli espropri, ma gli agricoltori hanno lamentato indennizzi non adeguati perché basati su perizie provvisorie e datate". (ANSA).