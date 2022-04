Pasquetta: 2.000 persone a Bolognola e Frontignano nei Sibillini

(ANSA) - BOLOGNOLA, 20 APR - La montagna marchigiana è stata una delle mete preferite per i vacanzieri del giorno di Pasquetta. "Nelle stazioni di Bolognola e Frontignano abbiamo registrato circa duemila presenze, malgrado il tempo non proprio ottimale", dice all'ANSA Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono i due impianti. "Le temperature basse non hanno scoraggiato le persone che, arrivate anche dalle regioni limitrofe, hanno voluto trascorrere sulle nostre montagne un giorno di festa a contatto con la natura", aggiunge Cangiotti. "Con il weekend di Pasqua - spiega ancora - abbiamo di fatto inaugurato la bella stagione che per noi significa affrontarla anche in sella alle nostre bike". Dopo due anni segnati dal Covid e dopo gli anni in cui il terremoto aveva reso inagibile gli impianti di risalita di Frontignano, "per la nostra montagna è arrivata, finalmente, la ripresa che sa di normalità", dice ancora l'amministratore. "Per i prossimi fine settimana e ponti vari sono già in calendario varie iniziative per vivere appieno le nostre montagne", conclude Cangiotti.

