Cade durante potatura e scivola su scarpa,arriva elisoccorso

(ANSA) - ROCCAFLUVIONE, 20 APR - Si sono concluse in serata località Capradosso di Rotella (Ascoli Piceno) le operazioni di recupero di un settantenne residente nella zona che, impegnato in attività di potatura, ha perso l'equilibrio ed è rovinosamente scivolato lungo una scarpata. Nonostante i traumi riportati, è riuscito in autonomia ad allertare la Centrale Operativa 118 che ha inviato l'elisoccorso Icaro 02, le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni di Ascoli Piceno e Montefortino ed un'ambulanza. Una volta sul posto, sono stati verricellati il tecnico di elisoccorso ed il medico, che hanno provveduto a stabilizzare e recuperare il paziente, poi elitrasportato presso il Trauma Center dell'Ospedale Torrette di Ancona. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno. (ANSA).