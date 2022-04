Incendi: a fuoco ristorante a Macerata Feltria

(ANSA) - MACERATA FELTRIA, 19 APR - E' andato a fuoco nel pomeriggio a Macerata Feltria (Pesaro Urbino) il Chiosco al lago, ristorante pizzeria a ridosso ad uno specchio d'acqua poco prima del paese. Si ignorano le cause che hanno fatto divampare le fiamme, ma si sono sentiti anche scoppi di bombole del gas, usate per alimentare i fornelli. Il locale è andato completamente distrutto e i danni sono ingenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno potuto solo controllare che l'incendio non si allargasse ad altre strutture vicine, anche i carabinieri. Non ci sono feriti o ustionati. In quel momento, il locale era deserto (ANSA).