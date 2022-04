Morto Aldo Tesei, fu assessore Sanità Regione Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 APR - E' morto oggi nella sua casa in via Maggini ad Ancona Aldo Tesei, storico esponente Dc e assessore regionale alla Sanità all'inizio degli anni '90. E' stato stroncato da un malore, inutili i soccorsi prestati dall'automedica del 118 e dalla Croce Gialla. Aveva 82 anni, in buona parte trascorsi in politica (anche in formazioni centriste) e nella sanità. Negli ultimi anni si era dedicato alla salvaguardia e valorizzazione dell'Inrca. (ANSA).