Covid: Marche, +1.784 casi, incidenza scende, +3 ricoveri

(ANSA) - ANCONA, 16 APR - Meno positivi al Covid e tasso di incidenza cumulativo in calo nelle Marche, dove però si registrano 3 ricoveri in più. L'incidenza scende ulteriormente a 787,93 su 100mila abitanti (ieri 794,65). I nuovi casi sono 1.784 (ieri 1.922), il 38,3% dei 4.659 tamponi diagnostici, secondo i dati della Regione Marche. Il maggior numero di casi resta nella provincia di Ancona con 470, seguita da Ascoli Piceno con 386, Pesaro Urbino con 316, Macerata con 314, Fermo con 220, oltre a 78 casi fuori regione. le fasce di età più colpite sono 45-59 anni con 432 casi e 25-44 anni con 390, seguite da 60-69 con 224. Le persone con sintomi sono 335, i contatti stretti di casi positivi 602, i contatti domestici 476, i positivi in setting scolastico formativo 14, i contatti in ambiente di vita/socialità 8, mentre ci sono 322 casi in fase di approfondimento epidemiologico.

I ricoveri salgono a 202, +3 su ieri, ma diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, 6 (-2), aumentano quelli in semi intensiva 51 (+1), e quelli in reparti non intensivi, 145 (+4).

Sono "Covid free" le intensive degli Ospedali Riuniti di Ancona e dell'ospedale di Fermo. Nell'ultima giornata ci sono stati anche 29 dimessi. Sei invece i decessi legati al Covid che fanno salire il totale a 3.792 dall'inizio dell'emergenza sanitaria: sono morti 2 uomini e 4 donne, di età compresa tra 74 e 79 anni, tutti alle prese con patologie pregresse. Sono 19 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 137 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 9.443 (tra ricoverati e isolamenti), le persone in quarantena o isolamento domiciliare 21.053, di cui 721 sintomatici. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 407.412. (ANSA).