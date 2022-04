Scarpe sequestrate in porto Ancona donate in beneficenza

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - I funzionari Adm di Ancona su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, hanno consegnato alla locale Croce Rossa più di 3mila paia di calzature di vario genere, precedentemente sequestrate perché recanti marchi contraffatti. Le scarpe sono state stoccate nei locali della Croce Rossa e messe a disposizione dei volontari, i quali hanno provveduto, sotto supervisione doganale, alla rimozione dei marchi illegittimamente apposti. Un esempio di solidarietà, rileva Adm in una nota, e di vicinanza nei confronti dei cittadini più bisognosi, in un momento in cui l'emergenza pandemica, che si sta trasformando in endemica, necessita di essere affrontata con particolare attenzione da parte delle istituzioni. (ANSA).