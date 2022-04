Covid: nelle Marche 199 ricoverati (-6), cinque decessi

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - Prosegue il calo dei ricoveri legati al covid nelle Marche, che scendono a 199, ‐6 su ieri: i pazienti in terapia intensiva sono 8 (invariato), 50 quelli in semi intensiva (-4), in reparti non intensivi 14 (-2), secondo i dati della Regione, che indicano anche che ci sono stati 5 dimessi. Resta invariata la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, 3,1% (8 posti su 256), mentre è in diminuzione quella dell'area medica, 18,9% (191 posti su 1.013).

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi, che fanno salire il totale a 3.786: sono morti 2 uomini e 3 donne di età compresa tra 84 e 95 anni. I positivi alla data di oggi sono 10.124 (tra ricoverati e isolamenti), le persone in quarantena o isolamento domiciliare 21.515, di cui 748 con sintomi. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 404.953 (ANSA).