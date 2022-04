Ai domiciliari 3 autori scippo a rappresentante gioielli

(ANSA) - PESARO, 15 APR - Sono tre napoletani di mezza età gli autori di uno scippo ad un rappresentante di gioielli avvenuto un anno fa a Pesaro, in pieno centro, poco lontano dal Tribunale. Lo ha accertato la Squadra mobile, che ha notificato loro tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari per quel colpo. Erano già agli arresti per altri fatti analoghi. I poliziotti della Squadra mobile, diretta da Eleonora Cognigni, sono riusciti a individuare i tre grazie alle telecamere disseminate in città che hanno permesso di ottenere indizi e particolari sui mezzi usati, una moto con targa clonata e un'auto presa a noleggio a Napoli. Il terzetto aveva strappato, il 15 aprile 2021, in via Bramante, angolo via Monti, una borsa con 30mila euro in gioielli ad un rappresentante di preziosi perugino che era appena uscito da un negozio. I malviventi lo avevano seguito e rapinato nel giro di pochi minuti. Poi la fuga indisturbata. Il bottino non è stato però recuperato. (ANSA).