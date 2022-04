Regioni: Marche, ok via libera Programmi Fse Fesr 2021-2027

(ANSA) - ANCONA, 14 APR - Via libera all'unanimità del Consiglio regionale (26 voti a favore) alle proposte di atto amministrativo concernenti i Programmi Fse plus e Fesr Marche per le annualità 2021/2027, presentate in Aula attraverso le relazioni di Andrea Putzu (FdI) per la maggioranza e di Manuela Bora (Pd) per l'opposizione. La dotazione finanziaria complessiva è di 1.036.000.000 euro per l'interno periodo di programmazione. La votazione è stata preceduta da un dibattito lungo ed articolato, nell'ambito del quale sono state affrontate problematiche legate alla programmazione in questione.

I dem hanno lamentato la carenza di condivisione e partecipazione ma anche di una visione d'insieme, strategica, delle misure. Critiche respinte al mittente dall'assessore al bilancio, Guido Castelli. Il grande tema, ha sottolineato l'assessore, è quello dell' "attuazione". "Le risorse - ha detto - non possono stazionare nelle casse della Regione. Le liquidazioni devono essere fatte bene e celermente. Dobbiamo avere una visione precisa di quello che serve veramente nelle Marche".

Conclusioni affidate al presidente della Giunta Francesco Acquaroli che si è soffermato sulla crisi regionale complessiva, passando per la situazione economica e per le ripercussioni determinate dal terremoto, dalla pandemia e dall'attuale guerra in Ucraina. "La situazione generale - ha commentato - è di estrema fragilità. Occorrono nuove risorse e senso di responsabilità per poter affrontare tutte le criticità che attendono risposte".

Le risorse si compongono di 586 milioni di euro per il Programma regionale Fesr, 296 milioni di euro per il Programma regionale FSE+, a cui si aggiungono 154 milioni di euro dei Programmi Operativi Complementari. (ANSA).