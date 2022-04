Morto dirigente scolastico Cavallaro, cordoglio Camerino

"La Città di Camerino si stringe, con profondo affetto, alla famiglia Cavallaro colpita dalla grave perdita dell'amato Maurizio". Il Comune di Camerino esprime il proprio cordoglio per la morte di Maurizio Cavallaro, 58 anni, maestro di scuola e poi dirigente scolastico di tanti istituti nel Maceratese: da Tolentino a Fiastra, da Pieve Torina e Matelica, dal "Betti" di Camerino al ruolo più recente di preside dell'Istituto comprensivo Nazareno Strampelli di Castelraimondo. Cavallaro si era sentito male lunedì scorso di notte ed era stato trasferito e operato all'ospedale di Torrette (Ancona); ieri però è deceduto.

"Lo smarrimento e il dolore dell'intera Città - scrive il Comune in una nota - testimoniano della grandezza e generosità dell'Uomo che con la sua vitalità, le sue passioni e la sua totale disponibilità per gli altri, lascia un segno indelebile nella Comunità camerte e in particolare nei tanti giovani a cui ha assicurato il Suo illuminato contributo educativo". "A Maurizio - prosegue il Comune - va il pensiero e la gratitudine dei cittadini camerinesi che lo serberanno sempre nella loro mente e nei loro cuori". Per domani a Camerino è stato proclamato il lutto cittadino e verranno esposte bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. (ANSA).