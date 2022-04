Incendi: estate sicura al Conero, vertice in Prefettura

(ANSA) - ANCONA, 14 APR - Un tavolo tecnico coordinato dal prefetto di Ancona Darco Pellos ha cadenzato l'attività e l'aggiornamento dei piani di protezione civile dei quattro Comuni che ricadono nel Parco del Conero grazie al supporto centrale della Protezione Civile della Regione Marche.

L'antincendio boschivo del Parco del Conero è stato il tema centrale affrontato dal tavolo di coordinamento presieduto dallo stesso prefetto di Ancona, con la partecipazione del presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti, del direttore Marco Zannini e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rappresentato da Mariano Tusa, l'assessore Stefano Foresi del Comune di Ancona, il sindaco di Sirolo Filippo Moschella, l'assessore Rossana Ippoliti di Numana ed i tecnici del Comune di Camerano, con i carabinieri forestali e la guardia di finanza. I piani comunali saranno approvati entro la prima settimana di maggio. "L'obiettivo del lavoro - ha detto Silvetti, ringraziando il prefetto Pellos - è garantire e preservare l'incolumità pubblica in caso di principio di incendio, la sicurezza del turista e la necessaria serenità agli operatori del territorio. Secondo Pellos, "il Parco del Conero è una bellezza unica al Mondo per conformazione ed antropizzazione e per questo merita un'attenzione particolare riducendo al minimo ogni rischio. La regia così costituita continuerà a monitorare attentamente il lavoro in corso con aggiornamenti puntuali che culmineranno in una esercitazione ad inizio estate". (ANSA).