Covid: Gimbe, Marche -10,3% nuovi casi in una settimana

(ANSA) - ANCONA, 14 APR - Performance in miglioramento nelle Marche nella settimana 6-12 aprile per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (673) e con un calo del -10,3% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sono sopra la media nazionale i posti letto in area medica (19,7%) mentre sono sotto media nazionale quelli in terapia intensiva (3,5%) occupati da pazienti Covid-19. Resta sotto la media italiana la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, pari 81,4% (media Italia 84,1%) a cui aggiungere un ulteriore 1,2% (media Italia 1,6%) solo con prima dose. E' invece più allineato il dato del tasso di copertura vaccinale con terza dose: 83,3% rispetto a media Italia 83,7%, mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 6,5% (media Italia 8,9%). Marche fanalino di coda per la popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale, 19,9% (media Italia 33,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,4% (media Italia 3,6%) solo con prima dose. In calo in tutte le province le percentuali dei nuovi casi per 100mila abitanti dell'ultima settimana: Ascoli Piceno 1.108 (-5,7% ), Fermo 936 (-13,3%), Ancona 883 (-15,7%), Macerata 778 ((-9,5%), Pesaro Urbino 679 (-4,2%). (ANSA).