Cade da trattore che si ribalta, morto 81enne a Pesaro

Terzo grave incidente con un mezzo agricolo nel Pesarese in pochi giorni: ieri sera, poco dopo le 20, un uomo di 81 anni, residente a Gabicce Mare (Pesaro Urbino), è morto dopo essere caduto da un trattore mentre lavorava i campi in Strada della Romagna a Pesaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e il 118 ma per 81enne non c'è stato nulla da fare.

Il corpo dell'anziano, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe finito sotto al mezzo agricolo ma è stato trovato poco distante dal trattore: una delle ipotesi, è che l'uomo possa aver accusato un malore, o possa essere caduto in seguito a uno sbandamento del mezzo che ha continuato la sua corsa e poi si è ribaltato quando l'81enne non era già più alla guida. (ANSA).