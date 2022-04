Aggredito con piede di porco, Ps individua responsabile

(ANSA) - ANCONA, 14 APR - Per l'aggressione a colpi di piede di porco ai danni di un cittadino tunisino, avvenuta in piazza Ugo Bassi ad Ancona a metà marzo, la polizia ha individuato il presunto responsabile: si tratta di un 26enne albanese ora indagato per lesioni aggravate. Il tunisino aveva riferito di essere stato avvicinato da un giovane che, impugnando un pesante oggetto metallico, lo colpiva più volte alla testa procurandogli ferite con fuoriuscita di sangue, dopodiché si allontanava dal luogo del fatto facendo perdere le sue tracce.

Nei giorni scorsi giorni scorsi, poliziotti della Questura di Ancona, su delega della Procura, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa del 26enne: rinvenuto e sequestrato l'oggetto contundente utilizzato per l'aggressione: un piede di porco metallico a forma di 'L', lungo circa 30 cm, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima in sede di denuncia. Oltre al corpo del reato, gli agenti hanno trovato una modica quantità di hashish detenuta dal cittadino albanese per uso personale, motivo per il quale lo stesso veniva segnalato come assuntore alla Prefettura. "Ancora una risposta puntuale della Polizia di Stato alla domanda di sicurezza dei cittadini.

- commenta il Questore Cesare Capocasa - 'Esserci Sempre' è prevenire condotte criminali lì dove possibile, ma anche individuare prontamente i responsabili di fatti delittuosi assicurandoli all'Autorità giudiziaria, nell'interesse ed a difesa della società civile". (ANSA).