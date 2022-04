Vaccini: da 14/4 prenotazioni over 80 e over 60 fragili

Su disposizione ministeriale da domani alle ore 10 le persone over 80 e i soggetti over 60 in condizione di elevata fragilità potranno prenotare la Quarta Dose di vaccino anti-Covid19 sulla Piattaforma Poste. Gli interessati sono in totale 151.854. Lo comunica la Regione: "sono 116.474 gli over 80 che, avendo effettuato la terza dose, possono avere accesso alla seconda dose booster. Sono: 37.702 in provincia di Ancona, 16.536 in provincia di Ascoli Piceno, 13.114 nel fermano, 23.984 nel maceratese, 25.138 in provincia di Pesaro-Urbino. Fra questi in 183 l'hanno già effettuata presso Medici di Medicina Generale, nelle RSA o presso gli ospedali".

I fragili tra i 60 e i 79 anni che possono fare la quarta dose sono invece 35.380. Gli over 80, ricorda la Regione, possono vaccinarsi anche presso i Medici di Medicina Generale o nelle Farmacie aderenti alla campagna vaccinale; i soggetti in condizione di fragilità vengono contattati dalle strutture che li hanno in carico ma possono anche prenotarsi o contattare il proprio Medico di Medicina Generale che potrà programmare la vaccinazione.

La prenotazione si effettua tramite il portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it con numero di tessera sanitaria, codice fiscale, e un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma. Al momento, l'indicazione sulla quarta dose di vaccino anti-Covid non si applica ai soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo, come precisato dalla circolare del Ministero della Salute, che contiene anche l'elenco delle condizioni di elevata fragilità. (ANSA).