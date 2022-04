Difesa: oltre 5.500 firme per appello contro aumento spesa

(ANSA) - ANCONA, 13 APR - Sono oltre 5.500 le firme raccolte da un appello su change.org contro l'aumento delle spese militari promosso da vari rappresentanti del centrosinistra tra cui Vannino Chiti, Rosy Bindi, l'ex senatrice Pd ed ex presidente dell'Assemblea regionale dem Marche Silvana Amati, l'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e vari esponenti del mondo cattolico. L'appello è stato presentato oggi da alcuni promotori a Firenze, Ancona e Messina. Altre iniziative sono previste nei prossimi giorni. I promotori hanno collegato il documento alla Marcia della Pace Perugia-Assisi.

"L'aumento delle spese militari fino al 2% del Pil, chiesto dalla Nato, votato pressoché all'unanimità dal Parlamento, confermato dal governo Draghi anche se confusamente spalmato in anni, è sbagliato" ha ribadito oggi Silvana Amati, insieme ad altri firmatari, per lo più esponenti storici della sinistra marchigiana, poi confluiti in altre formazioni dal Pds, ai Ds e Pd, fino a Rifondazione, Pdci, Idv, Art.1-Mdp. Amati ha sottolineato anche la riduzione prevista nel bilancio per la sanità ("-7 miliardi") e per la scuola ("-6 miliardi"). Il nostro obiettivo - ha annunciato - è di arrivare almeno a 7.500 firme, in modo da poter partecipare ad alcune audizioni in Parlamento per cercare di modificare le leggi di bilancio". Ma si vuole anche svincolare il dibattito sull'aumento delle spese militari dalla guerra in Ucraina, che "non può diventare un pretesto per la corsa al riarmo". "Bisogna dare voce dare voce alla cultura della pace, ormai sopraffatta da quella della guerra - ha osservato l'ex deputato Lugi Giacco -, mentre i pacifisti vengono minimizzati o messi in un angolo".

Condivisibili le parole del papa contro la guerra, secondo i firmatari che comprendono l'ex assessore regionale Giulio Silenzi, l'ex consigliera regionale Ninel Donini, Tamara Ferretti dell'Anpi, l'ex assessore comunale Maria Grazia Camilletti e inoltre Luana Angeloni, Oriano Giovannelli, Sara Giannini, Carmen Mattei, Mario Carassai, Enzo Giancarli, Fabrizio Volpini, Michele Brisighelli, Lanfranco Giacchetti.

Intanto tutti parteciperanno alla fiaccolata di sabato organizzata dall'Università della Pace e da altre associazioni.

