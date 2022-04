Covid: Marche, 215 ricoverati (+6), invariati Intensiva (9)

Torna a salire il numero di ricoverati per Covid nelle Marche (215; +6 rispetto a ieri) ma resta invariato il numero di pazienti in Terapia intensiva (9).

Emerge dal consueto aggiornamento pubblicato dalla Regione.

Nell'ultima giornata sono 1.071 i positivi rilevati e l'incidenza è scesa a 829,22. E' deceduta una 86enne di Ancona, con patologie pregresse; il totale di vittime raggiunge i 3.776.

Il quadro dei ricoverati, oltre ai 9 degenti in Intensiva (percentuale di occupazione di pazienti Covid invariato al 3,5% su 256 posti complessivi), ne comprende 60 in Semintensiva (+3 rispetto a ieri) e 146 in reparti non intensivi (+3). Nel complesso, in Area medica, la saturazione di ricoveri Covid sale al 20,3% (206 su 1.013). Sono 31 le persone dimesse in un giorno. Gli ospiti di strutture territoriali salgono a 140 (-10) e le persone in osservazione nei pronto soccorso scendono a 27 (-9).

Il totale di positivi è in lievissima crescita (10.173; +4) e gli isolamenti domiciliari in calo a 21.749 (-167). (ANSA).