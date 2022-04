Calcio: Ascoli, nuova Curva Sud sarà dedicata a Rozzi

Il settore più caldo della tifoseria bianconera dello stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli sarà intitolato al "presidentissimo" Costantino Rozzi, che sarà omaggiato anche con una statua posizionata tra la nuova Curva Sud e la Tribuna Ovest. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti presentando nel corso di una conferenza stampa il progetto preliminare della nuova curva sud, demolita dopo il sisma del 2016 in quanto irrimediabilmente danneggiata dalle scosse telluriche.

Tra la Curva Sud e la Tribuna Est, sarà realizzato un museo della storia dell'Ascoli Calcio 1898 , con tanti cimeli del club più glorioso delle Marche. "La nostra volontà è quella di aprire lo stadio Del Duca a tutta la cittadinanza: ecco perché è previsto anche un anfiteatro di mille posti in cui si potranno svolgere convegni, eventi o iniziative extra-sportive" ha spiegato Fioravanti aggiungendo: "oggi abbiamo approvato in Giunta il progetto preliminare, ma siamo ancora in attesa di ricevere l'ufficialità del finanziamento con i fondi sisma. Il progetto è stato preparato insieme all'architetto Alessio Marini, all'Arkteam Architetti e al Rup Ugo Galanti". (ANSA).