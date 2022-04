Covid: Marche, -2 ricoverati, guariti superano i 400mila

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - Ancora giù nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19: -2 degenti e il totale cala a 209. Tra i ricoverati, comunica la Regione, ce ne sono 9 in Terapia intensiva (-1), 57 in Semintensiva (+1) e 143 in reparti non intensivi (-2) mentre 32 persone sono state dimesse in una giornata. Dati che fanno attestare la percentuale di occupazione Covid dei posti letto al 3,5% in terapia intensiva (9 su 256 totali) e al 19,7% quelli in Area medica (200 su 1.013). I positivi rilevati in un giorno sono 2.656 e l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è scesa sotto 900 a 889,83. I deceduti nell'ultima giornata sono stati cinque; ora il totale raggiunge 3.775.

Le persone morte nelle ultime 24ore, tutte con patologie pregresse, sono: una 76enne di Ancona, un 86enne di Fermo; della provincia di Macerata un 87enne di Esanatoglia, una 90enne di San Severino Marche e un 97enne di Cingoli.

In discesa il totale di positivi (10.177; -419) e gli isolamenti domiciliari (21.916; -698) mentre i guariti/dimessi superano i 400mila (400.024; +3.070). Gli ospiti di strutture territoriali sono 130 e 36 le persone in osservazione nei pronto soccorso (tecnicamente non sono considerati ricoverati). (ANSA).