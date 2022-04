Covid: +2.656 casi nelle Marche, incidenza scende sotto 900

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - Continua scendere nelle Marche il tasso di incidenza cumulativo, arrivato sotto 900 (889,832 rispetto a ieri quando era 900,36) su 100mila abitanti a fronte di 2.656 nuovi casi covid. I postivi rappresentano il 39,5% dei 6.720 tamponi del percorso diagnostico, su 10.906 tamponi complessivi. La provincia di Ancona totalizza il maggior numero di casi: 813, seguita da Pesaro Urbino con 522, Macerata con 501, Ascoli Piceno con 446, Fermo con 280, oltre a 94 casi fuori regione. Il virus circola maggiormente nelle fasce di età tra 25 e 59 anni anni che raccolgono quasi la metà dei muovi positivi, 1.310: rispettivamente 25-44 anni con 644 e 45-59 con 666, seguite da 60-69 anni con 339 e 70-79 anni con 282. I soggetti con sintomi sono 524, i contatti stretti di casi positivi 843, i contatti domestici 735, i positivi in setting scolastico formativo 31, mentre per 501 casi sono ancora in corso approfondimenti epidemiologici. (ANSA).