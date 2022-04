Furti seriali in palestra, bodybuilder denunciato da Ps

Un giovane bodybuilder si sarebbe reso responsabile di almeno 12 furti di denaro all'interno degli spogliatoio di una palestra: è stato scoperto e denunciato dalla Squadra Mobile di Ancona per furto aggravato.

Da dicembre ad oggi, avrebbe sottratto nei singoli episodi di furto, cifre oscillanti tra 50 e 400 euro, fino al colpo 'fatale' di ieri quando i poliziotti, dopo essersi "allenati" con lui, lo hanno colto in flagranza del 12/o furto da 75 euro lasciati appositamente nella tasca del giubbino di un agente che stava indagando in 'borghese'.

Il ragazzo, assiduo frequentatore del mondo del "bodybuilding", da dicembre scorso avrebbe racimolato quasi 1.500 euro sottratti dagli effetti personali di altri iscritti della medesima palestra. Il modus operandi era sempre lo stesso: appena arrivato in palestra, il giovane raggiungeva gli spogliatoi dove si preparava per il lungo allenamento che in genere durava 3-4 ore. Prima di lasciare gli spogliatoi, per dirigersi in sala pesi, o durante le pause dell'allenamento, faceva razzia di denaro dalle tasche dei pantaloni, giacche e giubbetti appesi negli appendiabiti delle zone comuni; terminava l'allenamento e lasciava la palestra con il malloppo. Dopo essere stato colto in flagrante, ieri il giovane è stato portato negli uffici della Questura con un'auto della Polizia e, dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotosegnaletici, è stato deferito alla Procura per furto aggravato continuato. (ANSA).