Comuni: Corinaldo, Principi non correrà per terzo mandato

(ANSA) - CORINALDO, 11 APR - Non ci sarà un terzo mandato per il sindaco di Corinaldo Matteo Principi. Poco meno di 4.900 abitanti, il centro in provincia di Ancona è uno dei quasi mille comuni che andranno al voto durante le prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Il primo cittadino, però, ha già fatto sapere che non si ripresenterà nonostante sia stato approvato in Senato il disegno di legge che permette il terzo mandato per i sindaci nei comuni fino a 5mila abitanti già a partire dalla prossima tornata elettorale.

Principi, alla guida di una lista civica di centrosinistra, ha rifiutato la proposta di candidarsi nuovamente per la guida del borgo, tra i più belli d'Italia, situato nell'entroterra di Senigallia. "Non mi ricandiderò. - ha spiegato - Non è un aspetto giuridico o un disegno di legge che mi ha fatto fare questa scelta, ma ho maturato la consapevolezza che sia giusto, dopo dieci anni, lasciare spazio ad altre persone". A due mesi dalle votazioni di giugno, ancora nessun nome è stato ufficialmente lanciato: tra i possibili candidati si parla con una certa frequenza di una esponente dell'attuale giunta per il centrosinistra e dell'ex sindaco Livio Scattolini per il centrodestra. Probabile anche la presenza una terza lista.

(ANSA).