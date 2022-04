Turismo: costituito Distretto turistico Monti Sibillini

Sottoscritto oggi alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano, un'intesa tra i Comuni di Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Sarnano e Ussita che hanno deciso di unire le forze verso una strategia di sviluppo e progettazione unitaria. Questo, siglando un Protocollo per la costituzione del primo Distretto turistico dei Monti Sibillini.

Alla firma presenti l'assessore regionale Guido Castelli, delegato alla Ricostruzione e Lara Magoni, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia.

L'accordo, spiega la Regione, "ha durata pluriennale che, dopo aver definito obiettivi strategici e linee guida per lo sviluppo economico e sociale del territorio dell'alta montagna, vuole avviare azioni capaci di superare i punti di debolezza e creare nuove opportunità di sviluppo nei luoghi che custodiscono le vette più alte dei Monti Sibillini".

L'obiettivo è "definire un prodotto turistico di qualità e sostenibile dal punto di vista naturalistico ed economico, in grado di destagionalizzare l'offerta turistica e diventare attrattivo rispetto alla domanda, innalzando il livello di servizio offerto". Una strategia che "avvia una pianificazione congiunta di rigenerazione urbana con logiche sovra comunali e di sviluppo integrato", Grazie alle "risorse stanziante nel Fondo Complementare Pnrr Sisma, in concertazione con la Regione Marche, i Comuni stanno avviando un processo di ammodernamento di impianti di risalita e rifugi dell'alta montagna, ai quali si aggiungono importanti risorse stanziate nel Cis Sisma dedicate a riqualificare percorsi e sentieri e in generale le attività Outdoor.

Interventi che rispondono a una visione integrata e che trovano riscontro nello studio condotto dall'Università Politecnica delle Marche "Progetto di sviluppo economico e sostenibile del sistema territoriale del comprensorio dei Monti Sibillini".

(ANSA).