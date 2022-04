Covid: Marche; 5 decessi in 24h,tutti residenti nel Pesarese

Nelle Marche cinque decessi correlati alla pandemia da Covid-19 in 24ore: si tratta di persone ultraottantenni che risiedevano in provincia di Pesaro Urbino, ricoverati a Pesaro e alle prese anche con patologie pregresse. Tre erano di Fano: una 86enne, una 90enne e un 99enne; un 82enne di Pesaro e una 95enne di Urbino. Il totale regionale di vittime, comunica la Regione, sale così a 3.762.

Nell'ultima giornata, comunica la Regione, 1.789 casi di positività e incidenza ogni 100mila abitanti in discesa a 910,80. Sul fronte ricoveri (-17 rispetto a ieri; ora sono 218) sono 37 le persone dimesse dagli ospedali in un giorno. Il totale dei positivi è sceso a 10.586 (-39) e gli isolamenti domiciliari a 22.835 (-718) mentre i guariti/dimessi sono 396.040 (+1.840) (ANSA).