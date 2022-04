Perde controllo auto che si ribalta, morto 87enne

(ANSA) - OSTRA, 09 APR - Incidente stradale mortale nel pomeriggio atra Ostra e Belvedere Ostrense. Un uomo di 87 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con l'auto lungo via Massa, il collegamento tra Ostra e Belvedere Ostrense. La vittima, di Belvedere Ostrense, è rimasta incastrato tra le lamiere della sua Fiat Panda di cui ha perso il controllo in un avvallamento, finendo fuori strada. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri di Ostra che stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause dell'incidente stradale. (ANSA).