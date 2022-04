Covid: Marche, +4 ricoverati (235) e 2 deceduti in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 09 APR - Torna a salire il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata quattro degenti in più hanno fatto salire il totale a 235; dieci in Terapia intensiva (+1) dove il tasso di occupazione è del 3,9% sui 256 posti letto, 58 in Semintensiva (-3) e 167 nei reparti non intensivi (+6). In Area Medica, fa sapere la Regione, la percentuale di degenti Covid è del 22,2% (225 su 1.013 posti). In un giorno si registrano 1.885 casi di positività e l'incidenza scende ancora (da 936,12 a 916,47). Due i deceduti nell'ultima giornata: una 87enne di Fano e una 88enne di Ancona, entrambe con patologie pregresse; il totale ora è 3.757.

In 24ore sono stati 29 i pazienti Covid dimessi da strutture ospedaliere marchigiane. Restano 134 ospiti in strutture territoriali e 31 in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi si attesta a 10.860 (-356) e gli isolamenti domiciliari sono 23.553 (-476) mentre i guariti/dimessi salgono a 394.200. (ANSA).