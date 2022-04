Polizia lancia brochure 'Amiamo la vita' per i giovani

(ANSA) - ANCONA, 08 APR - Una brochure dai colori vivaci e immediatamente intuitiva per sensibilizzare su situazioni di rischio in merito al disagio giovanile. E' l'iniziativa "Amiamo la vita" lanciata dalla Polizia di Stato, con la collaborazione della Confartigianato e dell' Ufficio Scolastico Regionale delle Marche: bullismo e cyberbullismo, uso prudente e consapevole del web, dipendenze, alcol e stupefacenti i temi trattati. "'Esserci sempre' per migliorare la qualità della vita dei giovani e proteggerli dai pericoli, ma in modo costruttivo e non limitativo della loro conoscenza e personalità - ha detto il questore di Ancona Cesare Capocasa -. La testimonianza tangibile del percorso di prevenzione e di educazione alla legalità che ogni giorno la Polizia di Stato cerca di intraprendere in questa provincia, con la convinzione che l'autorità si eserciti 'Servendo'". "Bullismo, cyberbullismo, assunzione di stupefacenti ed alcool - ha aggiunto - sono problemi sociali e culturali, vere e proprie emergenze civili, che richiedono una risposta di sistema, un grande patto tra scuola, genitori, studenti, forze dell'ordine, magistratura e media.

Un'azione congiunta capace non solo di reprimere, ma soprattutto di prevenire. Una campagna educativa che arrivi al cuore ed alla mente dei giovani". Secondo Marco Pierpaoli, segretario Generale Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, "bisogna fare tutto quanto è possibile per contrastare gli effetti di un declassamento in terza fascia della Questura che è tanto più ingiustificato perché parliamo del capoluogo di Regione". La brochure, di cui sono già state stampate le prime 10mila copie, verrà distribuite a tappeto negli Istituti Comprensivi di Ancona e provincia, presso i luoghi di aggregazione giovanile, come parrocchie, oratori, sedi Scout. (ANSA).