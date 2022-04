Gelmini, pronti ad adeguare contratti caro materie prime

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 08 APR - "Contro il caro energia il governo ha messo in campo finora risorse per oltre 20 miliardi di euro, senza accrescere il nostro debito. Il Def che abbiamo approvato mercoledì ci lascia un margine per ulteriori interventi di cinque miliardi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, a margine dell'iniziativa sul Pnrr "Italia Domani", ad Ascoli Piceno.

"Siamo consapevoli delle difficoltà delle imprese e delle amministrazioni ad attuare il Pnrr in relazione all'aumento dei prezzi delle materie prime - ha aggiunto -. Per questo motivo siamo pronti ad adeguare i contratti in essere e quelli da sottoscrivere, e di rimodularli. L'obiettivo è quello di andare avanti con i cantieri e con i progetti, i lavori non devono fermarsi. Il governo è molto impegnato su questo fronte".

