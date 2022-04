Gelmini, per Marche oltre 1mld, grande opportunità

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 08 APR - "La Regione Marche riceverà per effetto del Pnrr oltre 1 miliardo di euro. E' il segnale della consapevolezza del governo regionale e del governo centrale dell'importanza decisiva per questa Regione di vincere l'isolamento determinato da una dotazione infrastrutturale insufficiente, e allo stesso di favorire, con l'adeguamento infrastrutturale, anche la sostenibilità ambientale. È una grande opportunità". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenendo all'iniziativa sul Pnrr "Italia Domani", in corso ad Ascoli Piceno.

"Gli stanziamenti gestiti dal Ministero delle Infrastrutture assommano a quasi 850 milioni di euro - ha aggiunto -. Fra le opere previste è certamente strategico l'investimento previsto per il potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara, 500 milioni di euro che consentirà una riduzione dei tempi fra i 40 e i 50 minuti nel collegamento trasversale con la Capitale. Ma c'è anche la valorizzazione dei porti delle Marche. Ai porti di Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto sono stati assegnati 92 milioni di euro, che saranno utilizzati per accrescere la loro competitività, ma anche la loro sostenibilità in chiave ambientale".

"Rilevante" secondo Gelmini "l'investimento per lo sviluppo della mobilità ciclistica che in parte riguarderà la mobilità urbana, ma in parte più cospicua sarà dedicato alla realizzazione della Ciclovia Turistica Adriatica che con un percorso di circa 700 km interamente litoraneo porterà da Venezia al Gargano, passando quindi anche per Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Il Pnrr finanzia con 27,5 milioni questo progetto, di cui la Regione Marche è la capofila nazionale" ha concluso. (ANSA).