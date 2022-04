Gelmini per Marche importanti risorse anche per sanità

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 08 APR - "L'altro capitolo del Pnrr di fondamentale importanza per la Regione Marche è quello della salute. Il Pnrr destina complessivamente alla Regione Marche 183 milioni di euro. La pandemia ha reso ancora più evidenti alcuni aspetti critici di natura strutturale del nostro Sistema Sanitario Nazionale, che in prospettiva potrebbero essere aggravati dall'accresciuta domanda di cure derivante dalle tendenze demografiche, epidemiologiche e sociali in atto nel nostro Paese". Lo ha detto Mariastella Gelmini, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini,, intervenendo all'iniziativa sul Pnrr "Italia Domani", in corso ad Ascoli Piceno.

"La Missione 6 si articola in due componenti - ha spiegato -.

La prima riguarda le reti di prossimità, le strutture intermedie e la telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Si tratta di risorse ingenti di una portata senza precedenti, basti pensare che la Regione Marche sarà responsabile della messa a terra di più di 43 milioni di euro per le Case della Comunità e altri 23 milioni per gli Ospedali della Comunità. La seconda componente riguarda l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Le misure incluse in questa componente - ha aggiunto -consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti. La Regione Marche disporrà di più di 60 milioni di euro per digitalizzare i propri poli ospedalieri e ottenere le grandi apparecchiature necessarie per garantire un servizio sanitario ottimale a tutti i suoi cittadini" ha concluso. (ANSA).