Covid: nelle Marche ricoveri stabili a 231, quattro decessi

(ANSA) - ANCONA, 08 APR - Restano invariati a 231 i ricoveri legati al covid negli ospedali delle Marche: 9 in terapia intensiva (-1 su ieri), 61 in semi intensiva (invariato) e 161 in reparti non intensivi (+1), secondo i dati della Regione che indicano anche che ci sono stati 35 dimessi nell'ultima giornata. In diminuzione il tasso di occupazione delle terapie intensive a 3,5% (9 posti letto su 256), in aumento invece quello dei non intensivi a 21,9% (222 posti su 1.013). Quattro i decessi nell'ultima giornata che fanno salire il totale a 3.755: sono morti due uomini e due donne, di età compresa tra 78 e 90 anni, tutti con patologie pregresse. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 2.086 nuovi casi covid mentre l'incidenza scende a 936 su 100mila abitanti. Ci sono 38 persone in osservazione nei pronto soccorso (non comprese tra i ricoverati) e 137 ospiti in strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 11.216 (tra ricoverati e isolamenti), le persone in quarantena o isolamento domiciliare 24.029, di cui 732 con sintomi. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 391.961.

